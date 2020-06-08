В театре отреагировали на сообщение о госпитализации Джигарханяна

Москва, 8 июня. В Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна опровергли госпитализацию художественного руководителя.

Исполняющий обязанности генерального директора театра Елена Гильванова сообщила, что народный артист России находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке.

«На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят», — приводит Kp.ru слова представителя столичного театра.

По словам Гильвановой, Джигарханян вернется к работе в августе.

Напомним, в понедельник в Telegram-канале Baza появилось сообщение о госпитализации артиста. По информации платформы, у актера инсульт, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее источник из окружения Джигарханяна в интервью Федеральному агентству новостей назвал враньем, что у артиста инсульт.

В последние годы проблемы со здоровьем возникали у именитого режиссера неоднократно. Резкое ухудшение состояния произошло на фоне расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой артист прожил в официальном браке почти два года. Режиссер признался, что женщина принесла ему много боли.

Сейчас артист живет с бывшей женой Татьяной Власовой, которая приехала в Россию из США, чтобы ухаживать за режиссером. У 84-летнгего Джигарханяна также есть сиделка.