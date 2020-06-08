Украинцы высмеяли «приблизившегося к народу» Зеленского за поход в супермаркет

Киев, 8 июня. Украинцы в Сети активно обсуждают видео, на котором президент страны Владимир Зеленский в спортивных штанах и футболке делает покупки в супермаркете. Ролик опубликовала одна из пользовательниц Facebook.

«Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты… Держим дистанцию. Без фото», — подписала пост Людмила Архарова, отметив, что граждане главу государства в маске и неофициальном образе не признали.

Девушка сообщила, что нашла Зеленского после того, как увидела в мясном отделе охранника, который «мягко ограничил вход» посторонним.

«А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным», — говорится в ее публикации.

Близость лидера Украины к народу оценили далеко не все интернет-пользователи. Многие обрушились на президента с упреками в популизме и постановочности, некоторые высмеяли. Кто-то даже сравнил его с предшественником Петром Порошенко.

«Очередное представление — велик, Good wine… Противно уже от всего этого», — прокомментировала видео Яна Коваль. «Остался незакрытым вопрос с туалетом, и можно сказать, что мы увидели уже все», — заметил Viz Ari. «Зеленский все больше напоминает Петю (Петра Порошенко. — Прим. ФАН). Тот тоже как бы случайно в магазин ходил», — вспомнил Эдуард Демьяненко. «Вот тут он в своей стихии! В колбасе и мясе он разбирается значительно лучше, чем во внешней политике и экономике!» — указал Vadim Plotkin. «В сельпо не встретила бы», — решила Ольга Федотова.

Ранее украинские пользователи выразили недовольство президентом страны после просмотра его видеообращения, связанного с коронавирусом. Они посоветовали главе государства сменить спичрайтеров, так как те в его речи поставили COVID-19 в один ряд с испанским гриппом.