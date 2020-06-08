Климова показала загородный дом и похвасталась огородом

Москва, 8 июня. Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе. Кадры особняка знаменитости появились в эфире программы «Звезды сошлись».

Артистка несколько лет назад купила практически пустой участок размером в 15 соток. Звезда решила построить дом для всей семьи и надеялась нанять специалистов, которые бы занимались стройкой без ее активного участия. Однако спустя некоторое время Климова поняла, что теперь ей придется самой детально разобраться в вопросах строительства.

«Я покупала дом, а потом достраивала его. Поэтому получилось гораздо дороже, чем рассчитывала», — сказала звезда, отметив, что сейчас в вопросах строительства разбирается ни чуть не хуже любого прораба.

Артистка с удовольствием занималась внутренней отделкой дома, а затем отправилась благоустраивать сад. За время самоизоляции она стала больше времени проводить в огороде, выращивать овощи и фрукты разных сортов, о чем Климова уже похвасталась.

При этом, как отметила 42-летняя знаменитость, дети не особо помогают ей в огороде. Старшая дочь готовится к поступлению в университет, сыновья предпочитают поиграть в футбол и побегать по траве, а младшая дочь упорно занимается танцами.