Лондон назвал сближение РФ и Китая на Крайнем Севере «угрозой безопасности региона»

Москва, 8 июня. Сближение России и Китая на Крайнем Севере серьезно испугало Лондон, так как этот «единый союз» может нести угрозу для безопасности региона.

Глава оборонного комитета палаты общин Великобритании Тобиас Эллвуд ранее заявил, что самой серьезной угрозой для безопасности Крайнего Севера является укрепление отношений между Россией и Китаем на арктическом направлении. Об этом пишет Politico. Однако авторы материала отмечают, что скорее подобная точка зрения является исключением.

На организованной американским Центром стратегических и международных исследований телеконференции, посвященной проблемам безопасности Крайнего Севера, Тобиас Эллвуд заметил, что делать особой разницы между РФ и КНР не стоит.

«Хотя некоторые и считают, что речь идет о двух мощных конкурентах, с американской точки зрения, их нужно воспринимать как единый союз», — заметил Эллвуд.

Он добавил, что «этот альянс развивается и крепнет на наших глазах». Эллвуд напомнил, что его «очень беспокоит перспектива разрыва, раскола в том, как ведется внешнеэкономическая деятельность, между Китаем и Россией с одной стороны и Западом — с другой».

Как заметил Тобиас Эллвуд, пандемия коронавирусной инфекции нового типа побудила многих в Великобритании «пересмотреть» свое мнение об этой стране. Пекин не стал принимать на себя «неписанные обязательства» по поддержанию международных норм, которые подразумевает статус сверхдержавы. КНР «с радостью эксплуатирует эти нормы для собственной выгоды», добавил глава оборонного комитета палаты общин Великобритании.

Как отмечает издание, статс-секретарь норвежского Минобороны Тоне Скоген на телеконференции выразила иную точку зрения касательно России и Китая. По ее словам, действительно, амбиции Китая в отношении Арктики возросли, однако в Норвегии «самым серьезным вызовом считают пока именно Россию». Скоген добавила, что для Китая Арктика «приоритетным направлением не является».

Как напоминает Infox.ru, президент США Дональд Трамп объявил о новой политике в отношении Китая, а также разорвал отношения со Всемирной организацией здравоохранения.