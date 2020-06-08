Компания Samsung разработала гибкий смартфон с новой системой складывания

Александрия, 8 июня. Производитель смартфонов – фирма Samsung из Южной Кореи в начале июня запатентовала новый смартфон с гибким экраном. Документ выдало Управление США по патентам и торговым маркам.

Новое мобильное устройство выполнено в форм-факторе раскладушки, у которой экран может сгибаться внутрь. Аналогичную модель фирма уже выпускала: Galaxy Z Flip. Новинка отличается тем, что дисплей можно согнуть не только посередине, но и со смещением, оставив небольшую площадь, где, например, видно только часы или уведомления.

Известно также, что под дисплеем в открытой части производитель разместит дактилоскопический датчик и фронтальную камеру. На внешний части новой модели будет установлена лишь одинарная основная камера.

Сгибание дисплея внутрь, по замыслу разработчика, позволит надежнее защищать экран от негативных факторов во время постоянного пользования.

Добавим, что компании пришлось 14 месяцев ждать рассмотрение заявки на патент. Новая модель смартфона появится на рынке через несколько лет, пишет 3DNews.