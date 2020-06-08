Путин наградит Героев Труда в Кремле в День России

Москва, 8 июня. Президент РФ Владимир Путин в День России проведет в Кремле первое большое мероприятие с конца марта «в очном режиме» — наградит Героев Труда. Об этом сообщил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой.

Он также отметил, что большого приема 12 июня не будет.

По словам Толстого, в конце месяца, 24 числа, в Кремле состоится вручение госпремий. Это будут награды в области литературы, искусства, науки и технологий. Церемония состоится в один день с парадом Победы.

В апреле Путин присвоил звание Героя Труда президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леониду Рошалю, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и еще нескольким деятелям.

Это звание в России присуждается с 2013 года. Как правило, торжественная церемония награждения проводится 1 мая, но в этом году ее пришлось отложить на более позднюю дату в связи с коронавирусом.