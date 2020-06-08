Источник сообщил о состоянии здоровья Джигарханяна

Москва, 8 июня. В близком окружении Армена Джигарханяна опровергли сообщения о том, что артист якобы попал в больницу с инсультом.

Ближайший его друг Марк Рудинштейн узнал о госпитализации артиста от корреспондента Федерального агентства новостей. Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что артист сейчас в больнице, но не с инсультом.

«Вранье очередное. Да, его действительно вчера госпитализировали. У него было недомогание, но так как здоровье хрупкое, врачи решили перестраховаться и уговорили лечь в больницу. Там его прокапают и в течение недели выпишут», — подчеркнул он в комментарии ФАН.

Напомним, состояние Джигарханяна ухудшилось после расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам самого актера, эта женщина «причинила ему много боли». В настоящее время Джигарханян живет вместе со своей бывшей женой Татьяной Власовой и сиделкой.