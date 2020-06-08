Сотрудники МЧС спасли 9 туристов от затопления в Красноярском крае. ФАН-ТВ

Спасатели вывезли туристов на вертолетах Ми-8. Из-за сильных дождей семеро взрослых и двое детей оказались отрезанными от «большой земли».

Все произошло недалеко от населенного пункта Кутурчин Красноярского края. Спасатели Сибирского регионального поискового-спасательного отряда (СРПСО) МЧС России с вертолета заметили группу людей, стоявших на возвышенности.

Туристы со всех сторон оказались окружены водой, без возможности выбраться. Из-за непогоды все дороги вокруг затопило, стихия уже подобралась к палаткам.

Приземлившись на сухой островок, спасатели эвакуировали семерых взрослых и двух детей (девять лет и один год). Оказавшись на «большой земле», спасенные предупредили родственников, что их жизни больше ничего не угрожает.