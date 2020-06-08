Сирия, 8 июня. Нарастает напряженность на линии разграничения САА и террористов на юге Идлиба. Минздрав Сирии объявил о 16 новых случаях заражения коронавирусом в Дамаске. Курдские боевики направили подкрепления в сторону месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: перебросили дополнительные отряды к границе зоны «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные бандгруппы: возобновили рейды в городе Шхиль, а также перебросили подкрепления к полю Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: намереваются перейти к использованию турецкой и американской валюты в городах Мареа и Азаз в северной части Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): стягивает подкрепления к линии разграничения с САА на юге Идлиба.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирии объявило о 16 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране. Все заболевшие являются жителями населенного пункта Рас аль-Маара, который располагается неподалеку от столицы. В результате общее количество зарегистрированных случаев заболевания в САР достигло 141. Отмечается, что заразившиеся сирийцы находились в тесном контакте с водителем грузовика, выполнявшим рейсы в Иорданию, у которого также был выявлен коронавирус. После этого сирийские власти объявили о временном закрытии въезда и выезда в город, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Напомним, 58 человек из общего количества заболевших выздоровели, а шесть скончались.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что местная администрация в городах Азаз и Мареа, связанная с протурецкой «Сирийской национальной армией», призывает перейти к использованию турецкой и американской валюты. Напомним, северные районы Алеппо находятся под контролем союзных Анкаре формирований.

В настоящий момент стоимость сирийской лиры достигла исторического минимума. Так, один американский доллар равен стоимости 3000 сирийских лир, тогда как за одну турецкую лиру нужно отдать 420 сирийских лир. Telegram-канал (NovostiDamask) отмечает, что ухудшение экономической ситуации в САР вызвано новыми санкциями США.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре, прикрываясь необходимостью борьбы с террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Как передает информационный портал Al Nour, дополнительные отряды курдских боевиков были развернуты в городе Шхиль. В то же время подкрепления SDF были переправлены из района реки Аль-Хабур в сторону нефтяного месторождения Аль-Омар. Предлогом для передислокации подразделений также стало обеспечение безопасности гражданского населения. Тем не менее жертвами подобных рейдов, как правило, становятся мирные жители, безосновательно обвиненные в сотрудничестве с ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики начали стягивать подкрепления к линии соприкосновения с правительственными войсками. Десятки оперативного штаба «Ва-харид аль-Муминин» с военной техникой и материально-техническим обеспечением прибыли в район Джебель аз-Завия. Военный источник в сети Telegram (rybar) заявляет, что на юг Идлиба также были переброшены террористы запрещенного в РФ формирования «Хайят Тахрир аш-Шам».

В свою очередь Сирийская Арабская Армия (САА) также переправила в Идлиб дополнительные подразделения. Колонна сирийских военных проследовала в сторону линии разграничения сил, передает Twitter-канал (Elmwrid).

Между тем поступила информация о неизвестных взрывах в районе города Сармада в северной части провинции. Согласно данным новостного портала Step News Agency, инцидент произошел на территории, принадлежащей местной топливной компании. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.