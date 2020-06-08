Бредихин заявил, что Донбасс собирается голосовать за поправки в Конституцию РФ



ДНР и ЛНР следует готовиться к интеграции не с Украиной, а с Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, заявившей, что Донбассу «некуда возвращаться», поскольку Украина в ее сегодняшнем состоянии является государством, в котором ограничены все права и свободы, а жителей ДНР и ЛНР считают «недолюдьми». Кроме того, продолжила Лукаш, согласно отчетам ОБСЕ и ООН, уже нынешние украинские власти в лице президента Владимира Зеленского и возглавляемых им ВСУ и СБУ «производят пытки, грабежи, насилие, бесконтрольное похищение людей и убийство».

«Отношение людей на Украине к жителям Донбасса строится на политике, которую проводят руководители этой страны — как они скажут, так и будет, — напомнил Бредихин. — Я рассматриваю пять возможных сценариев интеграции региона, которые могли случиться еще при [экс-президенте Украины Петре] Порошенко — и Зеленский реализует сейчас самый радикальный из них. В соответствии с ним, никакого «возвращения» ДНР и ЛНР обратно на Украину не произойдет».

По словам политолога, «антиповстанческие» настроения в стране имеют место лишь потому, что население Украины понимает: если оно будет хоть как-то сочувственно, с пониманием или даже нейтрально относиться к дончанам, то получит в свой адрес точно такие же репрессии.

«Действительно, то, как украинское общество воспринимает Донбасс (а делает оно это крайне непозитивно, на мой взгляд) напрямую зависит от того, кто стоит во главе страны, — убежден эксперт. — Поменяйте Зеленского на любого, кто захочет бескровного решения вопроса с Донбассом, и 70–80% населения страны сразу же скажут: «да, мы за мир!»

Собеседник ФАН делает вывод, что Украина превратилась в самое настоящее репрессивное государство, в котором любой отход от официального курса и идеологии сразу же карается «арестами и тюрьмой». И за это, как и за насилие, творимое в непризнанных республиках, ответственность несет именно президент страны, даже если прямые приказы об этом отдавал не он сам.

«Конечно же, все это зависит от Зеленского: от того, как он выстроил отношения с тем же [министром МВД Арсеном] Аваковым, под личным контролем которого находится ряд подразделений, воюющих в Донбассе, а также с другими руководителями, формально или неформально влияющими на процесс, — уверен Бредихин. — Если бы он запретил им чинить беззаконие, все могло бы быть совсем по-другому. А так он просто продолжает политику Порошенко — несмотря на то, что сам является выходцем с Юго-Востока и говорит на русском языке. «Методичка» осталась прежней».

По мнению политолога, у ДНР и ЛНР есть только один выход: добиваться статуса федеративных территорий в составе РФ. Это единственный путь, который устроит местное население: обратно на Украину там никто не хочет, а фактическая независимость, как показали последние 6 лет, не в состоянии принести мир на донецко-луганскую землю.