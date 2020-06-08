Утилизацию масок и шприцев в России могут лицензировать

Москва, 8 июня. На утилизацию масок и шприцев в России предлагают выдавать лицензию. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают в Госдуме. По словам главы думского комитета по экологии Владимира Бурматова, этот документ поможет бороться со свалками медотходов.

По данным Бурматова, каждый год в России образуется около одного миллиона тонн медицинского мусора, свою лепту, конечно, внесла и пандемия коронавируса: каждый день она добавляет десять миллионов использованных масок, респираторов, перчаток, защитных очков.

По мнению депутата, маски нужно выбрасывать в специальные боксы, а деятельность по утилизации медотходов следует разрешать только при наличии лицензии.

«Сейчас в этой сфере полно шарлатанов и преступников, которые берут деньги за эту работу, а по факту ее не делают», — возмутился Бурматов в комментарии «Парламентской газете».

Такие недобросовестные дельцы могут выбрасывать в обычные контейнеры шприцы, биологические, операционные и инфицированные отходы, пробирки с кровью, просроченные лекарства и вакцины. В худшем случае они сваливают все это в лес.

За конкретными примерами не нужно ходить далеко. 29 мая под Сергиевым Посадом была обнаружена свалка просроченных лекарств для онкобольных и ВИЧ-инфицированных. В начале мая под Кировом местный житель обнаружил в водоохранной зоне реки Вятка более трех центнеров использованных пробирок и шприцев.

К 8 июня Мособлдума и правительство Подмосковья подготовят текст законопроекта, согласно которому сбором и уничтожением медицинского мусора будут заниматься только специальные региональные операторы.