Представители администрации Путина не планируют встречаться с главой ПНС Ливии

Москва, 8 июня. Представители администрации президента России Владимира Путина не планируют встречаться с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в понедельник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, сегодня не планируется в Кремле никаких контактов с Сарраджем», — сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что глава ПНС Ливии в скором времени приедет в Москву.

На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя ПНС Ливии Ахмеда Майтига и министра иностранных дел ПНС Ливии Мухаммеда Сиялы.