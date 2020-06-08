Участник «Места встречи» рассказал подробности эмоционального эфира с Норкиной

Скончавшаяся супруга известного телеведущего Андрея Норкина Юлия неоднократно бывала на записи программы мужа, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей один из участников «Места встречи».

По словам собеседника ФАН, в свое время Юлия едва не сорвала запись на телеканале НТВ программы «Место встречи», на которой обсуждался громкий законопроект, получивший название «закон о домашнем насилии». В конце 2019 года его пригласили обсуждать вызвавший острую дискуссию в обществе законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», где и произошла встреча с Юлией Норкиной.

Собеседник ФАН рассказал, что мнения участников «Места встречи», как это всегда бывает, разделились.

«В перерыве в студию ворвалась Юлия Норкина, эмоционально высказавшая свое мнение, как важно поддержать этот закон. Она выкрикнула, что эта законодательная инициатива — последний шанс для несчастных женщин и добавила: «Вы себе даже не представляете, что творится в семьях» Прокричав это, она куда-то быстро ушла», — рассказал источник.

Он также уточнил, что после этого повисла неловкая пауза.

«Один из экспертов, обсуждавших тему, даже спросил: «а что это сейчас было». И было видно, что Андрею Норкину было неловко из-за сложившейся ситуации», — пояснил участник программы.

По словам многих, знакомых с семьей Норкиных, у супругов были очень теплые отношения. И, если Юлия была человеком темпераментным, иногда — резким, то Андрея все знают как мягкого, интеллигентного человека.

В частности, бывшие коллеги по телеканалу «Царьград» отзываются об Андрее Норкине добрым словом. Об этом ФАН рассказал бывший сотрудник канала. Андрей вел на «Царьграде» программу «Хроники Норкина», которую затем переименовали в «Хроники Царьграда», а также серию программ «100 лет революции».

«Андрей Владимирович всегда очень любезен, корректен и вежлив. Здоровается с коллегами, в том числе с теми, кто ниже его по рангу, спрашивает как дела, может сделать комплимент и всегда искренне интересуется здоровьем», — сообщил собеседник ФАН, добавив, что телеведущий при этом всегда держит дистанцию и ведет себя как настоящий аристократ, не допуская панибратства.

Напомним, что в данный момент Андрей Норкин вместе с Иваном Трушкиным ведет на телеканале НТВ передачу «Место встречи». В четверг, 4 июня Норкин внезапно покинул запись одной из программ.

В пятницу, 5 июня стало известно о кончине супруги ведущего программы «Место встречи» Андрея Норкина, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной. Причиной смерти стал инфаркт.

Церемония прощания с журналисткой состоялась на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине 6 июня.