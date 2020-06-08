Федоров провел параллель между высылкой российских дипломатов из Чехии и «делом Скрипалей»

Скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии проходит в стиле так называемого «дела Скрипалей» и выдерживает дух дешевых шпионских романов. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Зачем Прага высылает представителей МИД России и как Москва ответит на это демарш — в статье Федерального агентства новостей.

В минувшую пятницу, 5 июня, премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил о высылке двух российских дипломатов. По его словам, решение связано с историей о якобы доставке яда рицина в Чехию представителем России. Бабиш заявил: «дело с рицином» оказалось выдуманным, а вымышленную информацию контрразведке якобы направил один из сотрудников дипломатического представительства РФ в Праге.

Это не первый шпионский «скандал с ядами», который Запад вменяет в вину России. Депутат Госдумы Евгений Федоров отметил: «история с рицином» в Чехии выдержана в том же стиле, что и так называемое «дело Скрипалей», и расценивать ее можно как очередную информационную атаку против России.

«Уверен, что это происходит в едином ключе. Такие же абсолютно глупые и бессмысленные заявления, как и в случае со Скрипалями, но на этот раз подкрепленные высоким уровнем — все-таки, это официальные власти Чехии заявили. Цель [этих обвинений] — максимальное ухудшение отношений с Россией и создание условий для воздействия на РФ уже другими методами: санкциями, как было в истории со Скрипалями, либо методами военного характера, либо подкреплением украинско-грузинской линии по вооруженному воздействию на Россию. Это называется геополитика», — сказал Евгений Федоров в комментарии ФАН.

Так называемое «дело Сергея и Юлии Скрипаль», кстати, снова в центре внимания западных СМИ. Накануне британская газета Sunday Times сообщила, что экс-сотрудник ГРУ и его дочь якобы переехали в Новую Зеландию под новыми именами. До этого телеканал BBC выпустил трейлер сериала «Отравление в Солсбери», сюжет которого построен вокруг «дела Скрипалей».

Эту историю западные СМИ стали раскручивать весной 2018 года. Тогда в британской прессе появились сообщения, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из улиц Солсбери. Лондон голословно и безосновательно обвинил Россию в причастности к покушению — якобы отравлению Скрипалей «нервно-паралитическим веществом». При этом все подробности «дела Скрипалей» появлялись исключительно в виде вбросов прессы. Несмотря на отсутствие доказательств, российских дипломатов выслали из ряда стран, а США ввели новый пакет санкций против РФ.

Евгений Федоров считает, что и «дело Скрипалей» и скандал в Чехии больше всего напоминают сюжет дешевых шпионских романов.

«Это означает только одно: новые начальники управления ЦРУ, которые занимаются этими процессами, поклонники такого рода романов и имеют соответствующую квалификацию. Здесь ведь явно видно, что это один и тот же стиль — что в Англии, что в Чехии. Это значит — один и тот же автор. Такие вот у этого автора представления, методы и идеи», — сказал парламентарий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, отметила, что отношения Праги с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части чешской элиты. Она также отмечала, что Россия намерена принять зеркальные и асимметричные решения.

Депутат Евгений Федоров уверен, что Москва должна принять зеркальные меры в ответ на высылку своих представителей из Праги.