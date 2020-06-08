В Мисурате выявили трех инфицированных COVID-19

Мисурата, 8 июня. Верховный комитет по урегулированию кризисов и реагированию на пандемию COVID-19 в муниципалитете Мисураты заявил о трех новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает арабское издание Libya 24.

На странице комитета в Facebook отмечается, что общее количество заболевших в Мисурате на сегодня — семь человек.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Национальный центр контроля заболеваний Ливии (NCDC) сообщало о 14 новых случаях заражения COVID-19 в пяти городах Ливии. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари напоминает, что все случаи инфицирования коронавирусом в стране — привозные.

При этом Турция не прекращает поставки вооружения и сирийских боевиков на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несмотря на опасность распространения пандемии: перед тем, как попасть в Триполи или Мисурату, иностранные наемники проходят через границу двух государств со сложной эпидемиологической обстановкой.

Таким образом ливийская столица и соседствующая с ней Мисурата стали очагом распространения заболевания, а примыкающие регионы ограничили с городами транспортное сообщение из-за угрозы эпидемии — за счет регулярных поставок боевиков увеличился порог заболеваемости.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обращались к противоборствующим сторонам в Ливии с рекомендацией сохранять бдительность в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Самое большое количество инфицированных было зафиксировано в Триполи с 46 заболевшими, на втором месте — Мисурата, где COVID-19 обнаружили у 10 человек. На третьем месте — Бенгази, где зафиксировано четыре больных COVID-19.