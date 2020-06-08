Милов призвал россиян ждать «указаний» от оппозиции по новым массовым протестам

Соратник Алексея Навального Владимир Милов продолжает готовить общество к массовым протестам, рассказывая о «научном подходе» к свержению «тоталитарного режима».

Милов опубликовал на своей странице в Instagram новое видео из серии «балконных стримов», в котором уделил особое внимание дальнейшим шагам либеральной оппозиции по противостоянию действующим властям. По его словам, основная задача сегодня заключается в усилении недовольства в обществе.

Научный подход

В своем обращении к подписчикам Милов заявил, что количество людей, которых не устраивает нынешняя политическая обстановка в стране, постепенно растет. Но спешка в данной ситуации не приведет оппозицию к желаемому результату. По мнению соратника Навального, необходимо использовать «научный подход», при котором «грозная страшная диктатура уходит абсолютно в никуда».

«Когда авторитарный режим теряет поддержку большинства или всего населения и люди реально начинают относиться к этой власти как к врагу массово, именно в большинстве, тогда эта власть, такого типа режимы уже оказываются не в состоянии себя защищать», — убежден Милов.

Кроме того, он открыто заявил, что сегодня либеральная оппозиция делает все, чтобы приблизить и усилить главный фактор — полную потерю действующим руководством страны поддержки населения. По его словам, «борцы с режимом» будут создавать поводы для того, чтобы люди массово показали свое недовольство.

«В прошлом году мы уловили, что идет мощная волна общественного недовольства властью, и мы создали вот эту ситуацию массового протеста. Мы будем работать над такими историями дальше. Вы должны радоваться, что такая мощная волна идет. Эта волна обязательно дойдет туда, куда ей надо дойти. Как это все конвертировать в какие-то политические поводы и события, мы придумаем. Мы все вам скажем, что и когда надо делать», — пообещал Владимир Милов.

Он также добавил, что в сегодняшних реалиях противникам власти в своих политических действиях необходимо поступать «достаточно аккуратно» и «предельно осторожно». При этом он заверил подписчиков, что либеральная оппозиция обязательно создаст поводы для конкретных антиправительственных действий.

Переход к «гражданскому неповиновению»

Стоит отметить, что ранее глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный, комментируя массовые протесты в США, восхищенно заявил, что идея беспорядков, гражданского неповиновения и революции является одной из главных политических идей для американского общества.

«Все они (американцы. — Прим. ред.), безусловно, каждую секунду своей жизни абсолютно убеждены, что у них есть полное право выйти в любой момент с политическими требованиями на любую улицу, перегородить ее на фиг и мирно протестовать, а если полицейские или власть против тебя что-то сделают, то у них есть полное право вообще все разнести. И они разносят!» — заявил блогер.

Глава ФБК также подчеркнул, что акции протеста в США являются «мирными» в том плане, что люди «приходят, никого не слушаются, перегораживают дорогу», а если полицейские пытаются их прогнать, то они вступают в физическое сопротивление. По его мнению, эти беспорядки представляют собой «акты гражданского неповиновения» против полицейского беспредела и российской оппозиции также стоит перейти к «гражданскому неповиновению».

По сути, Навальный открыто выразил поддержку не мирным акциям протеста, а массовым беспорядкам, которые, согласно его выступлению, необходимо организовать и в России. По словам блогера, никаких политических изменений добиться будет нельзя до тех пор, «пока ярость людей не будет выплескиваться на улицы».

Все ради ничего

Таким образом, Владимир Милов продолжил продвигать озвученные Алексеем Навальным тезисы о необходимости организации новых массовых акций протеста и беспорядков, а также признался, что представители так называемой оппозиции уже готовят соответствующие планы.

Очевидно, что либеральное сообщество постепенно усиливает информационное давление на россиян, пытаясь повысить градус напряжения в обществе и подготовить почву для новых протестных выступлений. Причем для этого противники властей готовы использовать любые средства и инфоповоды.

В частности, ранее помощница Навального Любовь Соболь, депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский и некоторые либеральные СМИ активно выступили в защиту основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста «Новой газеты» Ильи Азара.

Сторонники оппозиции изо всех сил пытаются выставить задержанных активистов «жертвами режима» и «узниками совести», чтобы в свойственной им манере указать на бесчинства «тоталитарного режима» и подготовить таким образом общество к новым протестам.