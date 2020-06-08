Редактор NYT уволился из-за публикации заметки в поддержку применения войск на протестах

Вашингтон, 8 июня. Один из ключевых редакторов американской газеты The New York Times покинул пост после публикации авторской заметки сенатора Тома Коттона, призывающей задействовать войска против участников протестных акций в городах США. Об этом сообщается на сайте издания.

Текст Коттона вышел в среду, 3 июня, под заголовком «Отправьте войска». В нем говорилось, что единственным способом восстановить порядок в США станет «подавляющая демонстрация силы, чтобы разгонять, задерживать и в конечном итоге сдерживать нарушителей закона». Такая позиция спровоцировала гнев читателей и журналистов газеты.

«Джеймс Беннет, редактор редакционной страницы New York Times, ушел в отставку в воскресенье, спустя несколько дней после того, как в разделе «Мнение», которым он руководил, была опубликована получившая много критики заметка сенатора США, призывающая к военному ответу в отношении гражданских волнений в американских городах», — говорится на сайте NYT.

Редактор газеты и сын ее владельца Артур Сульцбергер заявил, что в редакции на минувшей неделе «увидели значительный сбой в процессах редактирования» и пришли к выводу, что Беннет «не сможет провести команду через следующий этап изменений», который потребуется изданию.

Уход Беннета подкрепило и то, что уже к вечеру 4 июня более 800 сотрудников редакции подписали соответствующее письмо против публикации текста.

В письме, адресованном шеф-редакторам рубрики «Мнение» и новостного отдела, а также руководителям компании New York Times, отмечалось, что в эссе Коттона содержалась дезинформация, примером которой стало, в частности, его описание роли движения Антифа в протестах.

После вынужденного увольнения 54-летний Беннет во время виртуального собрания извинился за публикацию, признав, что выпускать ее не стоило, и что она не была достаточно тщательно отредактирована.

В начале лета на эпидемию коронавируса в США наложились массовые беспорядки и протесты. Они вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина скончался в результате грубого задержания сотрудниками полиции. Беспорядки были зафиксированы в 140 американских городах.

Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом, чтобы выразить свой протест против полицейского произвола, передает «Ридус».