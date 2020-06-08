Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

Москва, 8 июня. Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, получив серьезную травму, чуть не умер на пике славы. Такими событиями из своей жизни артист поделился в программе «Секрет на миллион».

Андреев рассказал, что его сосед пригласил на день рождения артиста своего приятеля, с которым в итоге у него завязался конфликт. Охранник гостя ударил Андреева, певец упал на асфальт и разбил себе голову.

«Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно», — сказал 49-летний певец.

Популярного исполнителя тут же отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему зашили рану без анестезии. Внутреннюю гематому хотели вывести лекарствами без операционного вмешательства, однако состояние любимца публики на протяжении нескольких недель ухудшалось.

В итоге врачи сделали солисту «Иванушек» трепанацию, иначе, по словам артиста, его жизнь могла оборваться.

«Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку», — сказал Андреев, отметив, что сейчас подобные манипуляции проводят с помощью зонда.

После операции гематома рассосалась, артисту стало лучше. Однако однажды у певца случился приступ эпилепсии. Врачи также предупредили исполнителя, что такие припадки могут повториться, поэтому полтора года Андреев выступал на сцене в очках. Сейчас же звезда просит убрать мерцающий свет, чтобы не спровоцировать приступ.