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Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

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Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

Москва, 8 июня. Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, получив серьезную травму, чуть не умер на пике славы. Такими событиями из своей жизни артист поделился в программе «Секрет на миллион».

Андреев рассказал, что его сосед пригласил на день рождения артиста своего приятеля, с которым в итоге у него завязался конфликт. Охранник гостя ударил Андреева, певец упал на асфальт и разбил себе голову.  

«Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. <…> Было больно, конечно», — сказал 49-летний певец.

Популярного исполнителя тут же отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему зашили рану без анестезии. Внутреннюю гематому хотели вывести лекарствами без операционного вмешательства, однако состояние любимца публики на протяжении нескольких недель ухудшалось.

Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер на пике славы

В итоге врачи сделали солисту «Иванушек» трепанацию, иначе, по словам артиста, его жизнь могла оборваться.

«Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку», — сказал Андреев, отметив, что сейчас подобные манипуляции проводят с помощью зонда.

После операции гематома рассосалась, артисту стало лучше. Однако однажды у певца случился приступ эпилепсии. Врачи также предупредили исполнителя, что такие припадки могут повториться, поэтому полтора года Андреев выступал на сцене в очках. Сейчас же звезда просит убрать мерцающий свет, чтобы не спровоцировать приступ.

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