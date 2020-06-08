Тобрук, 8 июня. Палата представителей Ливии поблагодарила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за принятие «Каирской декларации», поспособствовавшей объединению ливийского военного и политического руководства в рамках национальной инициативы. Об этом сообщило издание Alsaaa24, ссылаясь на заявление правительства североафриканского государства.

Кроме того, ливийский парламент выразил надежду на международную поддержку и начало единого политического диалога по урегулированию кризиса в Ливии на фоне того, как Ливийская национальная армия (ЛНА) взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности в стране.

Также Палата представителей Ливии обратилась к ливийским гражданам, отметив, что в настоящее время на карту поставлен суверенитет и целостность государства. В Тобруке обратили внимание на бессмысленность продолжения кровопролития и призвали не допустить перехода политических разногласий в региональный конфликт, который лишь поспособствует процветанию радикальной исламистской идеологии и экстремизма на территории Ливии.

Еще в Палате представителей Ливии призвали ливийских граждан к объединению перед лицом угрозы иностранного вторжения, чтобы обеспечить защиту природных богатств страны ради будущего.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает оказывать военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, снабжая оружием и боевой техникой боевиков в Триполи в обход эмбарго ООН. Помимо прочего, Анкара не прекращает осуществлять переброску сотен сирийских наемников из Идлиба на ливийскую территорию для пополнения живой силой рядов незаконных вооруженных формирований Файеза Сарраджа. Многие из завербованных турками в Сирии бандитов являются членами запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о ликвидации военнослужащими ЛНА одного из последних остававшихся в живых террористов, осуществивших нападение на консульство Соединенных Штатов в Бенгази в 2012 году, — Зияда Балама. Этот боевик являлся членом «Аль-Каиды» и был повинен в многочисленных преступлениях, в том числе убийстве американских дипломатов. Тем не менее он был доставлен в больницу в Стамбул, где его безуспешно пытались спасти турецкие врачи. Это в очередной раз лишь подтвердило заинтересованность Анкары в эскалации напряженности в Ливии и сотрудничество властей Турции с джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.