Джигарханян госпитализирован с инсультом

Москва, 8 июня. У советского и российского актера и режиссера Армена Джигарханяна инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили СМИ.

По данным Telegram-канал Baza, состояние 84-летнего артиста оценивается как тяжелое. Именитый режиссер находится в реанимации.

Напомним, состояние артиста резко ухудшилось на фоне расставания с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая, по словам самого актера, «причинила ему много боли». Зимой в Сеть попали снимки режиссера после продолжительной болезни — артист выглядел сильно похудевшим и постаревшим.

Ранее пасынок режиссера Степан Джигарханян сообщил, что артист проживает вместе с сиделкой, которая ухаживает за ним. Кроме того, в столичной квартире звезды сцены проживает бывшая супруга Татьяна Власова, которая приехала из Соединенных Штатов в Москву, чтобы ухаживать за народным артистом.

После расставания с Цымбалюк-Романовской в 2017 году, с которой артист прожил в официальном браке почти два года, Джигарханян решил сойтись с бывшей возлюбленной. С сентября прошлого года Джигарханян и Власова стали жить вместе. Режиссер, говоря о воссоединении с первой женой, заявил: «Будем стареть вместе».