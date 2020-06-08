Росавиация и Роспотребнадзор подготовят несколько вариантов возобновления полетов за рубеж

Москва, 8 июня. Росавиация и Роспотребнадзор должны проанализировать возможные варианты возобновления международного авиационного сообщения. Об этом говорится в сообщении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Перелеты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС, Мишустин поручил подготовить несколько вариантов возобновления авиасообщения.

«Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», — говорится в поручении.

Ранее первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах.

Нерадько сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Вместе с Роспотребнадзором ведомство разработало методические указания по поэтапному выходу авиации из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что ограничения будут сниматься в три этапа.

Нерадько подчеркнул, что «сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах».

Ранее эксперты Ассоциации туристических операторов России предсказали судьбу цен на авиабилеты по России грядущим летом. На данный момент билеты на рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос. Как считают специалисты, стоимость билетов на самолет в июне вырастет в связи с повышением спроса.