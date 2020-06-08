Мишустин заявил о готовности России открывать туристический сезон

Москва, 8 июня. Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами 8 июня премьер-министр отметил, что РФ готова «к постепенному открытию курортного сезона».

«С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», — сказал Мишустин.

Глава правительства назвал туристическую отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, но и самой перспективной.Потенциал отрасли в нынешних условиях крайне высок, добавил Мишустин.

«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Но проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — заметил премьер-министр.

По словам Мишустина, Росавиация и Роспотребнадзор должны проанализировать возможные варианты возобновления международного авиационного сообщения. Глава российского правительства поручил подготовить несколько вариантов возобновления авиасообщения.

Ранее Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 отметил, что отпуск лучше и безопаснее пока провести в России. Он также попросил руководителей регионов четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.