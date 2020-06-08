Sohu назвало способное сломить США одним ударом оружие России

Пекин, 8 июня. Российская подводная лодка «Князь Владимир» способна сломить Соединенные Штаты Америки одним ударом. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайских интернет-СМИ.

По данным издания Sohu, на данный момент «Князь Владимир» является самой передовой субмариной на планете. Как считают эксперты, боевые характеристики данного корабля заметно превосходят показатели подлодок, которыми располагает американский флот.

Китайские журналисты напомнили, что российская подводная лодка вооружена ракетами «Булава». По их словам, если между США и РФ вспыхнет военный конфликт, «Князь Владимир» сможет сломить США всего одним ударом, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее стало известно, что военно-морской флот России пополнился новым кораблем сил ядерного сдерживания — на Краснознаменном Северном флоте состоялось подписание приемного акта атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир».

Подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года на «Севмаше» в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. 17 ноября 2017 года крейсер был спущен на воду, в 2019-м — прошел полный цикл государственных испытаний, в ходе которых были подтверждены заложенные в него характеристики, в полном объеме испытан оружейный комплекс корабля. 30 октября 2019 года «Князь Владимир» выполнил стрельбу ракетным комплексом Р-30 «Булава», боевые блоки достигли полигона «Кура» в назначенное время. Завершающий, контрольный выход в море состоялся с 12 по 21 мая, в ходе которого крейсер осуществлял маневрирование в акватории Белого моря. По результатам этого выхода было принято решение о подписании приемного акта.