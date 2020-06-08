Коротченко напомнил Киеву, почему военную промышленность Украины ждет разрушение

Решение бывшего президента Украины Петра Порошенко отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией было ошибочным и навредило оборонно-промышленному комплексу страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение о том, что «Центр Хруничева» возобновит производство ракет-носителей «Рокот» без участия Украины. Уточняется, что аппараты планируется выпускать на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, Минобороны и «Центр Хруничева» уже подписали соответствующий контракт.

Как пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, ракеты РС-18Б снимаются с вооружения в связи с истечением установленных сроков эксплуатации.

«Межконтинентальные баллистические ракеты с истекшими сроками эксплуатации переоборудуются таким образом, чтобы с их помощью можно было вывести спутник. На рынке пусковых услуг такой запуск обойдется дешевле относительно того, если выводится вновь произведенная гражданская ракета. Если найдутся заказчики, то это будет недорогой вариант вывода каких-то спутников коммерческого назначения», — рассказал Коротченко в интервью ФАН.

Возобновление производства ракет-носителей наглядно показывает, что российский оборонно-промышленный комплекс стал независим от поставок комплектующих с Украины, замечает собеседник ФАН.

«После смены власти в Киеве была принята масштабная программа импортозамещения комплектующих и узлов, которые Россия по кооперации получала с Украины, поскольку она прекратила с нами военно-техническое сотрудничество. В рамках существовавшего сотрудничества последние десятилетия мы взаимодействовали с украинским оборонно-промышленным комплексом. Теперь такого взаимодействия и зависимости нет, а это пример лишь частичного подтверждения того, что Россия теперь самостоятельна и независима от Украины», — сказал военный эксперт.

При этом Коротченко напомнил, что сама Украина потеряла очень многое из-за отказа от военно-технического сотрудничества с Россией.

«Решение Порошенко было ошибочным и вредило самому украинскому оборонно-промышленному комплексу. Ну а теперь военная промышленность Украины развалена и дальше деградирует. Впереди, видимо, будет полное ее разрушение. Это тот выбор, который сделали украинские власти, и это их проблемы, а не наши», — добавил он.

«Рокот» — жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Военный космический аппарат «Гео-ИК-2» предназначен для геодезических измерений высокой точности.

Напомним, последний пуск ракеты-носителя «Рокот» с украинской системой управления был осуществлен в декабре прошлого года. Аппарат вывел на орбиту три спутника связи «Гонец-М». Таким образом, была создана глобальная низкоорбитальная спутниковая система, которая предназначена для обеспечения связи в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.