Оставшиеся без работы из-за пандемии россияне продолжат получать поддержку

Москва, 8 июня. Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Власти РФ продолжат помогать гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса», — подчеркнул он.

Напомним, согласно общенациональному плану восстановления экономики страны, который премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ 2 июня, возвращение безработицы на уровень ниже 5% должно произойти к концу 2021 года.

К этому же времени планируется добиться роста реальных зарплат — не менее 2,5% в годовом выражении, снижения уровня бедности — ниже показателя 2019 года, роста розничного товарооборота — на уровне не менее 3% в год.