Ученые назвали главных распространителей коронавируса

Москва, 8 июня. Ученые из Гонконга выяснили, что основными распространителями коронавирусной инфекции нового типа являются «суперраспространители».

Ученые из Калифорнийского университета и Школы медицины Икана в Нью-Йорке выяснили, что если зараженный инфекцией человек говорит громко, то риск заболеть у его собеседника повышается. Специалисты исследовали аэрозолизацию коронавируса, то есть мелкие частицы вируса, которые могут быть перенесены по воздуху. Оказалось, что чем громче человек говорит, тем больше аэрозольной взвеси исходит из его рта. Также ученые добавили, что некоторые люди являются «аэрозольными суперраспространителями». Именно они оставляют в воздухе больше таких частиц, чем другие люди.

Гонконгские ученые провели исследование и выяснили, что 70% зараженных вообще не передают вирус, а 80% случаев заражения инфекцией происходит по вине 20% носителей, которые и стали главными переносчиками инфекции, пишет «Газета Кемерова». «Суперраспространители» появляются чаще, чем ожидалось, поэтому теперь это нельзя считать случайностью. Об этом заявил соавтор исследования Бен Коулинг.

«Частота «суперраспространения» выходит за пределы того, что мы могли вообразить. Если мы сможем остановить «суперраспространение», это пойдет на пользу всем людям», — добавил он.

Специалисты изучили более тысячи случаев заражения коронавирусом в Гонконге с конца января по конец апреля, 350 из которых возникло в результате распространения представителями одной группы, а остальные были ввезены из-за границы.

Напомним, ученые выяснили, что у некоторых людей может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Специалисты провели ряд исследований, которые показали, что есть устойчивые к коронавирусу люди. У них есть вспомогательные Т-клетки в организме, благодаря которым может выработаться иммунитет к COVID-19.

По данным сайта Университета Джона Хопкинса на утро 8 июня, число выявленных случаев COVID-19 в мире превышает семь миллионов человек, отмечает телеканал «360».