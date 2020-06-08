Рашкин выгнал из КПРФ Шувалову как главного конкурента при выдвижении в Госдуму

Москва, 8 июня. Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова исключена из партии решением большинства. Вопрос ее членства в рядах коммунистов рассматривался по инициативе парламентария Госдумы и секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

В партии исключение Шуваловой объяснили ее сотрудничеством со структурами блогера Алексея Навального, неподчинением руководству партии и политическими амбициями. Сама же депутат считает, что таким образом ее наказали за нежелание голосовать по указке партийной верхушки.

Как отмечает Nation News, в свое время Шувалову действительно поддержали сторонники Навального, это произошло еще на этапе выборов, когда ее включили в список «Умного голосования».

Кроме того, депутат неоднократно приглашала небезызвестного юриста ФБК («Фонда борьбы с коррупцией», признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь в Мосгордуму на открытые мероприятия, а также принимала участие в пикетах в поддержку арестованных активистов московских митингов и в целом не скрывала своих симпатий к отдельным сотрудникам ФБК.

Однако в сотрудничестве с Навальным обвинялся и скандально известный коммунист Рашкин, который, несмотря на это, остался в партии.

Телеведущий Владимир Соловьев в ноябре 2019 года показал видео встречи депутата с главой и юристом ФБК в отеле «Националь», которая, предположительно, состоялась сразу по возвращении Навального из США. Ранее, в сентябре, был скандал из-за нахождения в офисах ФБК незаполненных направлений для наблюдателей от КПРФ, а в августе Рашкин публично поддерживал «Умное голосование» Навального.

Последнее депутату припомнили даже на пленуме, указав на недопустимость рекламы блогера на личном сайте.

Не исключено, что Рашкин решил попросту выгнать Шувалову из КПРФ, чтобы остаться в партии единственным коммунистом-навальнистом до того момента, когда придет время составлять списки кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму.

Депутаты давно не любят друг друга и не скрывают этого. Находить общий язык однопартийцы перестали еще в 2018 году, в период выборов мэра Москвы. Шувалова тогда победила в интернет-праймериз компартии, а Рашкин занял последнее место. Это оскорбило его, и он заявил, что партия не обязана руководствоваться этим результатом.

Шувалова ситуацию пока никак не прокомментировала. Многие однопартийцы ей сочувствуют. Депутат Мосгордумы Евгений Ступил назвал решение о ее исключении ошибкой.