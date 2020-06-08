ВПК и аэрокосмическая отрасль США критично зависят от импорта. Колонка Евгения Беня

Из того, что закупают США, 60% в дальнейшем используется как комплектующие для американской продукции. Наряду с тем многие компоненты, детали, узлы, отвечающие современным запросам авиации, военно-морского флота и ракетных войск Штатов, сейчас из-за высокой себестоимости американской промышленности конкурентоспособно производить в состоянии лишь немногие компании внутри страны.

Проблемы надежности американских компаний проступают в связи с гигантскими закупками для Пентагона металлорежущих станков, печатных плат, всевозможных расходных материалов, элементов ракетных двигателей и даже элементов ядерных боеголовок. Параллельные же усилия Китая по приобретению иностранных технологий, а также интеллектуальной собственности направлены, по мнению американских экспертов, на получение доступа к передовым американским коммерческим технологиям двойного назначения и меняют не в лучшую для Штатов сторону сложившийся баланс в сфере вооружений между двумя мировыми державами.

Ванадий, кремний, палладий

На днях Минторг США инициировал расследование импорта ванадия из России и Китая. Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года. Они утверждают, что их интересы ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия и налоговых ограничений. Также, с их точки зрения, на ситуацию влияет индустриальная политика России и Китая. Министр торговли США Уилбур Росс указал на то, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.

Ванадий — твердый металл серо-стального цвета. Он довольно устойчив к действию воды и множества кислот. В земной коре ванадий рассеян, часто сопутствует железу, а железные руды являются очень важным источником промышленного производства ванадия. Однако ванадий почти вдвое легче железа. Температура плавления металла составляет около 1900 градусов. Температура кипения ванадия равна 3400 градусам, он сохраняет пластичность до температуры в 300 градусов.

Ванадий является, пожалуй, самым редким представителем черных металлов на Земле. Основная область применения — производство марочных сталей, а также чугунов. Добавки ванадия способны обеспечить высокую характеристику титановым сплавам, что особенно важно для авиационной и космической промышленности.

По данным Геологической службы США, в 2019 году зависимость государства от импорта ванадия составила 94% от потребления этого металла страной, а основными поставщиками были Австрия, Канада, Россия и Южная Корея. В 2015–2018 годах основными источниками импорта феррованадия (сплав железа с ванадием) в Соединенные Штаты были Австрия (48%), Канада (22%), РФ (14%), Южная Корея (11%). Пентоксид ванадия ввозился в основном из ЮАР (44%), Бразилии (29%) и Китая (11%).

Можно также указать на заметную долю ввоза в Штаты из РФ кремния (34% импорта в потреблении США и 19% — из России) и палладия (33% импорта, 28% ввоза из России).

Монопольные поставки из Китая

При этом Китай является практически монопольным поставщиком в Соединенные Штаты редкоземельных металлов, мышьяка, висмута, иттрия, оксида сурьмы, барита, германия, сырых абразивов (оксида алюминия и карбида кремния), которые в США импортные на 50% и более. Таким образом, от ввоза из Китая критически зависят американские производства солнечных батарей, абразивных материалов и керамики, металлургия, буровые работы и, конечно, аэрокосмическая отрасль и военная промышленность.

Редкоземельные элементы — группа из 17 химических элементов. Все это — металлы, их получают восстановлением соответствующих оксидов, фторидов электролизом безводных солей и другими методами. В последние годы 80% импортируемых США редкоземельных элементов поставлял Пекин. Именно в КНР находится 85% мировых производственных мощностей, которые позволяют превращать редкоземельные руды в исходные материалы для производства конечной продукции. В настоящее время производительная мощность китайских фабрик в пять раз превышает возможности других мировых производителей.

И, по утверждению Reuters, торговые разногласия между США и КНР способны привести к тому, что Китай в любой момент использует свою позицию ведущего поставщика редкоземельных элементов в качестве средства давления на Вашингтон. Отсюда и один из аргументов для настойчивых попыток президента Америки Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. По некоторым оценкам, из 120 млн тонн общемировых запасов оксидов редкоземельных металлов в недрах Гренландии находится 38,5 млн тонн.

Сталь и алюминий

Более двух лет назад Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин — 25% на сталь и 10% на алюминий, положив начало новой протекционистской политике. Один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год, как напоминал тогда Трамп.

В ведущую десятку экспортеров стали в США входят азиатские страны — Китай, Южная Корея, Тайвань. Суммарно на эти страны, а также на Россию, Бразилию, Турцию, Мексику приходится 42% импорта стали в Америку. Крупнейшим же поставщиком стали в США является Канада, а Бразилия и РФ лидируют по поставкам стальных полуфабрикатов. Например, только в 2017 году Бразилия поставила на американский рынок, соответственно, 3,8 млн, Россия — 2,1 млн тонн этой продукции при совокупном объеме в 7,7 млн тонн, как пишут аналитики.

Североамериканское подразделение международной сталелитейной компании НЛМК для производства 2,3 млн тонн стального проката использовала 1,5 млн тонн слябов, поставляемых российским подразделением компании по рыночным ценам. Еще 0,8 млн тонн стали плавились на месте в электродуговой печи с использованием среди прочего в качестве сырья порядка 450 тыс. тонн российского чугуна.

На 2018 год Канада поставляла в США 51% из всего импорта алюминия, Россия — 9%, ОАЭ — 8%, Китай — 7%. Кстати, в последние годы КНР производит около 55% всего алюминия в мире.

Очевидно, что пошлины на импорт стали и алюминия не привели к тотальному бегству экспортеров с рынка США. Влияние американских пошлин на мировое ценообразование также не оказалось кардинальным, учитывая, что только потребление китайского алюминия показывает существенный ежегодный рост, а на КНР приходится больше половины от всего мирового спроса на этот металл. И к тому же мировой рынок — такой механизм, который естественным образом корректирует цены в соответствии с сочетанием спроса и предложения.

Между тем зависимость ВПК США от импорта продукции по ряду позиций устойчиво сохраняется. Дело здесь, прежде всего, в системных проблемах самой американской экономики, и по-настоящему реанимировать ее такими протекционистскими методами, как торговые войны и пошлины, оказалось затруднительно. Военная промышленность Штатов существенно практически зависит от других стран, в частности Китая, которому Дональд Трамп объявил торговую войну и который все еще продолжает выпускать значительную часть расходных материалов для их дальнейшего использования Пентагоном, а ряд американских производителей по-прежнему в упадке.