В Москве за сутки выявили 2001 новый случай COVID-19

Москва, 8 июня. В Москве за сутки выявлен 2001 новый случай COVID-19, сообщили в оперштабе по мониторингу заболеваемости в регионах РФ.

1 633 пациента полностью выздоровели, 51 пациент скончался. Таким образом, с начала эпидемии в столице было зафиксировано 195 017 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 2919 человек скончалось, 104 347 — поправились.

«Уровень летальности на сегодня составляет: 1,50%», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Как отмечает телеканал 360, пока для москвичей продолжают снимать ограничительные меры. Уже возобновили работу торговые центры, горожане могут гулять в парках, но пока по расписанию.

При этом необходимо продолжать соблюдать режим самоизоляции, в общественных местах обязательно ношение маски и перчаток. По словам мэра города Сергея Собянина, большая часть ограничений будет снята до 1 июля.