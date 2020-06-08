В Петербурге выявлено 326 новых случаев коронавируса

Москва, 8 июня. В Санкт-Петербурге выявлено 326 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

В Ленинградской области зафиксировано 50 новых случаев коронавируса.

Напомним, непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы администрации города. Уточняется, что речь идет о тех объектах, которые не находятся в торговых центрах.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. Власти стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией приняли ряд ограничительных мер. От коронавируса больше всего пострадали США, Италия, Франция и другие страны Европы. Сейчас превентивные меры начинают снимать.

К примеру, Новая Зеландия решила отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Джасинда Ардерн. По его словам, в ближайшее время будут отменены правила социального дистанцирования. Кроме того, снимут запреты на массовые мероприятия. Европа готовится к открытию внутренних границ, однако внешние границы шенгенской зоны открыты в ближайшее время не будут, пишет Infox.ru.