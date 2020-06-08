В России выявлено 8985 новых случаев COVID-19 за сутки

Москва, 8 июня. Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 8985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3293 случая (36,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

В первую пятерку регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки попали Москва (2001), Московская область (751), Петербург (326), Нижегородская (305) и Свердловская (249) области. Общее число заразившихся достигло 476 658.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 112 человек. За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти в 5971 случае.

Прирост выздоровевших за последние сутки составил 3957 человек. Больше всего выписок из больниц было зафиксировано в Москве (1633), Московской области (569) и Петербурге (154). Общее число выздоровевших возросло до 230 688 человек.

Пандемия коронавируса внесла ряд изменений в жизнь многих государств, в частности, России, напомнил «Мир 24». Из-за коронавируса в стране были введены ограничения, которые постепенно начали снимать в некоторых российских регионах, указал ForPost. Также планируется возобновить международные полеты, которые были приостановлены из-за эпидемии, — Росавиация направит в Роспотребнадзор предложение открыть полеты из РФ за рубеж с 15 июля.