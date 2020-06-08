Мишустин распорядился доработать план по восстановлению экономики РФ до 19 июня

Москва, 8 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать нацплан восстановления экономики.

Согласно поручению премьера, в доработке плана, помимо МЭР, должны участвовать заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проекта общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов россиян, экономическому росту, сообщает ТАСС.

Ранее Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план действий, определяющий экономический курс России на ближайшие два года, а также включающий в себя меры по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

План состоит из 3 этапов. Первая стадия адаптации занимает период с июня по сентябрь 2020 года, вторая стадия восстановления — период с октябрь 2020 - июнь 2021, и, наконец, третья стадия — это стадия активного роста с июля по декабрь 2021 года.

Главная цель плана — выход на устойчивую траекторию экономического роста и роста доходов населения, обеспечивающую реализацию национальных целей развития (нацпроектов).

По словам Мишустина, стоимость плана составляет 5 триллионов рублей. Деньги будут выделены из трех источников: это фонд национального благосостояния, бюджетные счета, а также заимствования через гособлигации.