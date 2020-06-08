В Сети укутанной в одно полотенце Королевой с банными вениками напомнили о безденежье

Москва, 8 июня. Популярная певица Наташа Королева, укутанная в полотенце, открыла банный сезон. Видеороликом звезда поделилась в своем профиле в Instagram.

Певица предстала перед поклонниками в голубом полотенце с дубовыми вениками в руках. Голову звезды покрывала банная шапка.

«Банный сезон объявляю открытым! С легким паром», — игриво сказала 47-летняя знаменитость.

Многие поклонники восхитились теледивой, отметив ее артистизм и естественную красоту.

«Молодец! Приятно смотреть на нее», — написала svetsplat.

«Наташка-симпатяшка», — констатировала alika_e.

Однако были и те, кому показалось такое поведение слишком вызывающим.

«С возрастом такое поведение становится смешным», — добавила dudorova784.

Пользователи Сети также припомнили скандал с участием супруга исполнительницы Тарзана, который пожаловался на бедное положение артистов во время пандемии, указала «Культуромания». Фолловеры, ухмыляясь, поинтересовались финансовым положением четы.

«Денег-то на дрова еще хватает?» — написала galimievidosi.