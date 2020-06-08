Первая в мире страна решила отменить все ограничения из-за пандемии

Москва, 8 июня. Новая Зеландия отменит все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом рассказал премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По его словам, в ближайшее время будут отменены правила социального дистанциирования. Кроме того, снимут запреты на массовые мероприятия и посещение любых мест в государстве.

Как пишет Sydney Morning Herald, начнут работать все предприятия. Ожидается, что ограничительные меры снимут во вторник. При этом границы Новой Зеландии останутся закрытыми. Таким образом, Новая Зеландия станет первой страной, снимающей все ограничения из-за коронавируса.

Напомним, число скончавшихся от коронавируса нового типа в мире превысило отметку в 400 тысяч человек. Как сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 400 013 человек, выздоровели 3 094 075 пациентов, а общее число выявленных случаев коронавируса достигло 6 910 014​​​.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России, по последним данным, зафиксировано 467 673 случая COVID-19, в том числе 5 859 летальных. 226 731 пациент выздоровел.

Над вакциной от коронавируса работают ученые многих стран. Например, российский препарат можно будет принимать в виде йогурта.

Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

Как писало издание «Ридус», в Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом.