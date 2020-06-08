Глава миссии ЕС в Ливии поддержал власти страны в преодолении миграционного кризиса

Тобрук, 8 июня. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф Акури в воскресенье обсудил с главой миссии Евросоюза в Ливии Аланом Буджеем операцию IRINI и миграционный кризис. Об этом сообщает арабское издание Рarliament.

В ходе переговоров Акури подчеркнул необходимость прекращения огня и возвращения к политическому диалогу при условии, что ситуация в Ливии не ухудшится — в настоящее время ситуация в стране такова, что ее территория стала плацдармом для деятельности террористических группировок. Такой уклад выгоден террористам.

В рамках обсуждения миграционного кризиса Юсуф Акури отметил стремление комитета по иностранным делам контролировать положение мигрантов во взаимодействии с ливийскими компетентными органами.

Алан Буджея подчеркнул необходимость работы над прекращением огня и противодействием военной интервенции. По словам главы миссии ЕС в Ливии, для этого необходимо соблюдать положения, утвержденные на берлинской конференции в качестве основы для политического диалога. В заключении Буджея подтвердил поддержку со стороны ЕС ливийских властей в преодолении миграционного кризиса.

Напомним, миссия ЕС IRINI проводит операцию в акватории Средиземного моря. IRINI призвана наблюдать за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии, всего в миссии задействованы силы 27 европейских государств.

При этом Турцию не останавливает присутствие европейской мониторинговой миссии IRINI в Средиземном море — из Стамбула не прекращаются поставки наемников и оружия в Триполи и Мисурату. Уже на старте работы мониторинговой миссии 27 апреля IRINI зафиксировала турецкое судно, предположительно, перевозившее военную технику для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Еще одну партию удалось отследить благодаря источникам в социальных сетях — грузовой борт Boeing 747-4H6 (BDSF) вылетел из Бельгии в Алжир, а после сближения с ливийско-алжирской границей 5 мая самолет исчез с радаров.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своих намерений по наращиванию своего военного контингента в североафриканском регионе — 27 мая стало известно об организации воздушного моста между Стамбулом, Триполи и Мисуратой. С 23 мая самолеты Hercules C-130 из 222-й транспортной эскадрильи ВВС Турции активно летают в направлении Триполи и Мисураты — раньше львиная часть военной помощи доставлялась из Турции по морю.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на официальный сайт миссии IRINI сообщало о начале работы греческого фрегата HS Spetsai в акватории Средиземного моря. Корабль будет осуществлять патрулирование центральной части Средиземноморья с тремя воздушными бортами Германии, Люксембурга и Польши.

Кроме того, Совет Безопасности на заседании 5 июня в формате видеоконференции объявил о продлении на год серии разрешений для государств-членов ООН на инспекцию судов в открытом море у побережья Ливии, подозреваемых в нарушении эмбарго на поставки оружия этой стране.