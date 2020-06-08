Пассажирка Volkswagen Polo, попавшая в ДТП с Ferrari, в тяжелом состоянии. ФАН-ТВ

Видео с моментом серьезного ДТП, которое случилось накануне с участием Ferrari Portfino, появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напомним, что авария произошла вчера в Петроградском районе Северной столицы. На пересечении улиц Большой Пушкарской и Введенской на огромной скорости элитный гоночный автомобиль буквально снес поворачивающий налево по разрешенному зеленому сигналу светофора Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель Polo 1955 года рождения умер от полученных телесных повреждений на месте аварии.

Пассажирка легковушки 1987 года рождения госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом сердца, множественными повреждениями внутренних органов и переломом грудины. Девушка находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Водитель элитного спорткара также госпитализирован с сотрясением головного мозга и различными ссадинами.