Жена покойного Михаила Кокшенова рассказала о его тайном браке с художницей

Москва, 8 июня. Актер Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице Алле Шавыриной. Об этом рассказала его вторая жена Елена Кокшенова.

«Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее», — поделилась она в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Помимо брака с Шавыриной Кокшенов состоял в отношениях со стюардессой Ниной Вокрош. Она родила от нег дочь Алевтину. Актер долго не признавал ее и вписал в паспорт только, когда девочке исполнилось 14 лет. По словам Кокшеновой, сама Алевтина тоже не горела желанием общаться с отцом. Даже в последние годы, когда он уже сильно болел.

«За последние три года она ни разу не позвонила ему», — подчеркнула Елена.

У актера была и третья жена Наталья Лепехина, гендиректор ЗАО «Электон». Они познакомились в самолете, официально оформили брак в 2007 году, детей не заводили. Кокшенова добавила, что перед смертью Михаил так и не смог увидеться и поговорить со своими дочерьми.

Напомним, церемония прощания с Кокшеновым прошла накануне в Москве. Приехавший туда актер Алексей Панин вел себя неподобающе, в частности, позволил себе нелицеприятные высказывания о покойном. Это возмутило всех присутствующих, и Панина попросили удалиться. Сам Панин после этого заявил журналистам, что ничего не говорил.