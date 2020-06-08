Российские военные в Сирии показали мастер-класс по уходу от блокировки служащими США

Дамаск, 8 июня. Военные США в Сирии попытались задержать патруль российской военной полиции в отместку за то, что ранее были заблокированы служащими РФ за преследование. Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.

«Мастер-класс от российских военнослужащих по грамотному уходу от попыток заблокировать военный патруль американскими военнослужащими» — говорится в публикации.

Инцидент произошел во время одного из патрулей по заранее деконфликтованному маршруту в провинции Хасака. Американские военнослужащие, которые в начале июня были остановлены за преследование российскими коллегами, решили отомстить и попытались блокировать их автомобили. Однако помешать россиянам не вышло, в Сети появилось соответствующее видео.

Ранее, 3 июня, группа автомобилей армии США преследовала российскую колонну подразделений военной полиции. Когда служащие из РФ приняли решение остановить преследователей, чтобы выяснить причину их действий, американцы внятных объяснений дать не смогли, однако ехать за россиянами прекратили. Автомобили остались на месте блокирования.