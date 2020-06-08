Еще 1633 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве

Москва, 8 июня. Еще 1633 пациента с коронавирусной инфекцией нового типа в Москве полностью вылечились. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347 человек», — сказала она.

О вспышке коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в китайском городе Ухань, напоминает «Ридус». 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире, отмечает телеканал «360». Власти стран, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее предупредила, что жаркая погода не снижает риск заразиться коронавирусом нового типа. Она добавила, что пандемия COVID-19 по-прежнему находится на подъеме, поэтому власти стран должны принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

Сейчас в регионах РФ поэтапно начинают снимать ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации. Врач-иммунолог Владимир Болибок оценил ситуацию с коронавирусом в Москве и заявил, что снимать ограничения в столице нужно постепенно.