Москва, 8 июня. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в прямом эфире в Instagram-аккаунте Марии Командной рассказала о деградации уехавших из России людей.

Россиянка призналась, что не любит, когда говорят, что в России плохо, а за рубежом — хорошо, поскольку это неправда. По мнению спортсменки, те, кто переехал, останавливаются в развитии.

«Когда они туда переезжают, останавливаются в развитии. В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: «Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски». Идет какая-то деградация», — пояснила теннисистка.

Кузнецова добавила, что любит русских людей, потому что это «ее душа». Она заметила, что русские очень похожи на итальянцев — они «такие же сумасшедшие», отметил «Взгляд».

Спортсменка также призналась, что за восемь лет жизни в Испании ей было «достаточно иностранцев», и она очень хотела вернуться на родину. Теперь теннисистка тренируется в Москве, хотя отец звал ее в Петербург, где были созданы все условия для ее работы. Однако девушке ближе по душе была столица.

Светлана Кузнецова чемпионка двух турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Она бывшая вторая ракетка мира.