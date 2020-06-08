Коронавирус в России и мире: главные новости на 8 июня

За минувшие сутки в России вывили 8985 новых случаев заражения COVID-19 в стране. Побороть коронавирусную инфекцию удалось еще 3957 пациентам, и общее число всех выздоровевших по стране составило 230 688 человек. Всего в стране зарегистрированы 476 685 случаев заболевания COVID-19. Скончались за сутки 112 человек, общее число смертей по стране — 5971.

В Москве за минувшие сутки выявили 2001 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 1633 человека. Всего в столице зарегистрированы 197 018 случаев заболевания COVID-19, побороли болезнь 104 347 пациентов.

Число заболевших в мире превысило семь миллионов

Общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило семь миллионов человек. Соответствующие данные приведены на сайте WorldoMeters.Info. По его данным, по всему миру выявлены 7,092 миллиона заболевших COVID-19.

Побороть заболевание смогли около 3,5 миллиона человек. Скончались от COVID-19 более 406 тысяч пациентов.

Первое место по числу выявленных случаев заболевания занимают США. В стране зарегистрированы более двух миллионов заболевших. На второй строчке — Бразилия, на третьей — Россия. Далее по списку расположились Испания, Великобритания, Индия, Италия, Перу, Германия и Иран.

В России провели более 13 миллионов тестов

Более 13 миллионов тестов на выявление COVID-19 провели в России за весь период распространения заболевания в стране. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Под наблюдением врачей остаются еще 320 тысяч человек.

В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19

Врачи Новой Зеландии признали выздоровевшим последнего пациента с диагностированным COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны. Новые случаи заболевания не фиксировались на протяжении последних двух недель.

Кроме того, Новая Зеландия переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных ранее в стране из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Решение правительства вступит в силу 9 июня.

«На данный момент мы прекратили передачу вируса, но, конечно, еще увидим новые случаи заражения», — сказала Джасинда Ардерн на пресс-конференции.

С 9 июня в Новой Зеландии будут сняты ограничения по работе общественного транспорта и предприятий общественного питания. В полном объеме возобновят свою работу гостиницы, спортивные учреждения и религиозные организации.