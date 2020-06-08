В Миннесоте началось слушание дела убийцы Джорджа Флойда

По информации Четвертого окружного суда Миннесоты (США), слушание по делу полицейского Дерека Човена, обвиняемого в убийстве чернокожего Джорджа Флойда из-за мошенничества в 20 долларов, назначено на 8 июня.

Дерек не первый раз в суде. Федеральное агентство новостей выяснило, что в 2006 году он вместе со своим полицейским управлением был ответчиком в суде по иску пострадавшего от действий полиции. Известным фактом является жесткость Човена на службе: огнестрельное оружие он применял несколько раз и однажды застрелил человека.

Что произошло в Миннеаполисе на самом деле?

3 июня прокурор отправил в суд обвинительный документ, в котором сообщается о событиях конца мая в Миннеаполисе без эмоциональных красок, которыми перенасыщены СМИ в последние дни.

25 мая, в восемь вечера, в Миннеаполисе кто-то сообщил по 911, что чернокожий приобрел в магазине товар на 20 долларов по поддельному чеку, и двое полицейских прибыли на место. От персонала магазина они узнали, что мошенник запарковал свое авто на соседней улице.

Они нашли ту самую машину. В ней находился подозреваемый Джордж Флойд. На него наставили оружие, вывели из машины и заковали в наручники. Флойда подвели к полицейской машине и попытались посадить на заднее сиденье для задержанных. Флойд стал активно сопротивляться, упал на землю и сообщил, что не хочет лезть в автомашину, так как у него клаустрофобия.

В это время на место прибыли Дерек Човен с напарником. Полицейские повторили попытку усадить Флойда в свое полицейское авто. Подозреваемый упал лицом на землю. Он все еще был скован. Човен поставил свое колено на голову и шею лежащего на земле подозреваемого. Тот много раз повторял «я не могу дышать», «мама», «пожалуйста», а потом произнес «я умираю». Полисмен Човен не отступил.

Один из офицеров ответил Флойду на его мольбы: «Хорошо говоришь». Човен держал ногу на шее арестованного почти девять минут. Это вызвало сердечно-легочную недостаточность, повлекшую смерть.

Как могут наказать полицейского?

Вопреки сообщениям СМИ, прокурор не предъявил конкретное обвинение Дереку Човену, а оставил себе коридор для маневра между обвинением в убийстве второй степени с перспективой 40-летнего заключения, убийстве третьей степени с наказанием не более 25 лет тюрьмы и убийстве по неосторожности, за которое больше 10 лет не дадут. Как мы понимаем, выбор будет обусловлен общественным резонансом.

Сейчас Човен под стражей. Этим власти спасли его от мучительной смерти на суде Линча.

В распоряжении ФАН имеется свежий документ обвинения «Штат Миннесота против Дерека Човена», где раскрыты все обстоятельства начавшегося судебного процесса.

Полицейский лишился семьи

Жена подсудимого Келли — бывшая «Мисс Миннесота», выходец из семьи иммигрантов. Брак с Човеном для нее уже второй. Супруги вместе воспитывали двоих детей Келли от первого брака. В 2018 году в своем интервью она рассказывала, что под мундиром у Дерека нежная натура.

Это, однако, не помешало Келли решительно порвать и со вторым мужем. Она не стала ждать завершения суда. Впереди у Човена многомиллионные иски, бесчестие и ни единого шанса быть оправданным судом присяжных. Сайт судебной системы штата сообщает, что заявление о разводе Келли отправила в суд уже 31 мая, через шесть дней после злополучных событий.

Човен лишился всего, что ему было дорого, за шесть дней. Его кейс показывает, что люди в форме несут дополнительные риски и ответственность перед обществом, прямо не предусмотренные контрактом.