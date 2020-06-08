Германия обеспокоена преступлениями боевиков ПНС Ливии в захваченной Тархуне

Триполи, 8 июня. Внесудебные разбирательства, осуществляемые боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в захваченном ими ливийском городе Тархуна, вызывают обеспокоенность у властей ФРГ. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте посол Германии в Ливии Оливер Овца.

По словам дипломатического представителя европейского государства, в Берлине намерены провести независимое расследование касательно того беспредела, который происходит в ливийском городе, недавно захваченном членами незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии.

«Мы также обеспокоены сообщениями о кровной мести и грабежах», — написал германский посол в социальной сети.

Ранее сообщалось, что члены протурецких группировок и сирийские джихадисты-наемники марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, привезенные на территорию североафриканского государства Турцией, занимаются грабежами, мародерством и совершают преступления против мирного населения Тархуны. Очевидцы публикуют в Сети доказательства бесчинства боевиков ПНС Ливии. Так, один из горожан выложил на странице в соцсети видеозапись, на которой террористы триполитанского режима стреляют из РПГ по зданию. Причем по большей части подобным занимаются бандиты, завербованные Анкарой для ПНС в Сирии, о чем свидетельствуют многочисленные посты ливийцев в Twitter.

Напомним, Тархуна была оккупирована бандформированиями ПНС Ливии после того, как командование армии фельдмаршала Халифы Хафтара приняло решение переместить эпицентр боевых действий за пределы населенного пункта ради безопасности жителей Тархуны. Однако террористические группировки воспользовались этим и захватили город, устроив там погромы и занявшись грабежами.

Федеральное агентство новостей рассказывало ранее о создании Ливийской национальной армией (ЛНА) специального комитета для оказания помощи ливийским гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий боевиков ПНС. Стоит отметить, что в рядах группировок Файеза Сарраджа находятся тысячи членов запрещенных в России террористических организаций, таких как «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1, завербованные турецкими властями в сирийском Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.