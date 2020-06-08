Российский беспилотник «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины и открыл новое течение

Москва, 8 июня. Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» открыл новое течение и уточнил глубину Марианской впадины. Об этом рассказал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

По его словам, во время последнего погружения, которое совершалось для замера самой низкой и глубокой точки Земли, современный «Витязь» получил результат на одну тысячу метров меньше, чем одноименный аппарат советских исследователей из Академии наук СССР в 1957 году.

«Нашим аппаратом была зафиксирована глубина в 10 028 метров. А судно времен СССР зафиксировало глубину в 11 022 метра. Это говорит о том, что есть информация к размышлению — то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

При этом он отметил, что, исходя из имеющихся сегодня данных, нельзя говорить, что предельная глубина Марианской впадины измерена точно.

Дело в том, что измерение глубины происходит по замеру скорости звука, которая с увеличением глубины значительно меняется и зависит от многих гидрофизических параметров. Денисов объяснил, что Марианская впадина является достаточно активным геологическим образованием, подверженным изменениям.

Российский глубоководный беспилотник «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. 8 мая он погрузился на дно Марианской впадины и установил там вымпел по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает «Ридус». Кроме того, после установки за три часа беспилотник провел картографирование, фото и видеосъемку морского дна.