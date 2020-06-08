Нефть марки Brent подорожала до 43,2 доллара за баррель

Москва, 8 июня. Котировки нефти растут в понедельник после того, как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. Об этом говорят данные торгов.

Отмечается, что недостаточное сокращение добычи нефти в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев. Как пишет «Ридус», по данным на 8.20 по московскому времени цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,90 доллара (2,13%) к уровню закрытия пятницы и торговались у 43,2 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что российское газовое общество предложило создать сеть хранилищ, позволяющих сформировать значительный стратегических запас черного золота. Это не менее 10% нефти, добытой за год в стране.

Напомним, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.

По его словам, нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели. Политик сравнил цены на нефть с «дохлой лошадью» и оценил перспективу заработка на нефти в ближайшем будущем. Чубайс считает, что стоимость нефти в 2020 году не поднимется выше 40 долларов за баррель. Он напомнил, что об этом говорится в оптимистичных прогнозах. По мнению главы «Роснано», в 2020 году зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Он объяснил, что цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.

При этом министр энергетики России Александр Новак ожидает, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. Глава Минэнерго указал на заявление ряда стран о постепенном ослаблении введенного из-за коронавируса карантина в мае. Возобновление работы промышленности может положительно отразиться на сырьевом бизнесе. Кроме того, с 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, что приведет к повышению цен на черное золото. Новак добавил, что согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

По данным URA.RU, ранее было решено продлить старое соглашение по добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.