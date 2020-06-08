Аборты, стерилизацию и семейные ценности обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 июня. В понедельник, 8 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Запрет абортов и семейные ценности. Допустима ли принудительная стерилизация людей».

В России разгорается дискуссия о запрете или ограничении абортов. Так, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить продажи в аптеках «абортируемых препаратов» и изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств будет обратно пропорционален количеству проведенных абортов. Врачи высказались категорически против. Есть предложения о запрете бесплатных абортов. Предлагаются и другие ограничительные меры.

В России все еще распространено выражение о нежелании «плодить нищету», находится много причин для оправдания собственной безответственности, которая зачастую приводит женщину в абортарий. В то же время распространяется социальное сиротство, а число преступлений против детей продолжает расти, несмотря на активную государственную политику в сфере защиты детства. В связи с этим звучат предложения осовременить опыт США и стран Северной Европы с их принудительной стерилизацией преступников или даже отдельных социальных или этнических групп.

В рамках нашего эфира со специалистами мы обсудим, как можно снизить число абортов и возможность их полного запрета. Выясним, как пропагандировать средства контрацепции? Спросим, возможна ли принудительная стерилизация преступников? Узнаем, могут ли во всей России, как в республиках Кавказа, исчезнуть детские дома в силу их ненадобности?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — врачи, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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