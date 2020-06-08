Семья Заворотнюк планирует отправиться к морю после открытия границ

Москва, 8 июня. Семья актрисы Анастасии Заворотнюк запланировала путешествие к морю после открытия границ. Такие предположения сделали интернет-пользователи.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» в своем профиле в Instagram опубликовала небольшой ролик, на котором она красуется возле зеркала. Публикацию девушка сопроводила размышлениями о жизни.

«Свет мой, зеркальце, скажи, когда же это все закончится? Мне кажется, что все люди на земле будут воспринимать жизнь иначе, будут бережнее относиться к друг другу, себе и природе. И будут любить жизнь, потому что самый большой подарок это и есть жизнь, — написала Анна. — А еще скажи мне, зеркальце, когда к морю можно поехать?»

В социальных сетях предположили, что семья планирует отправиться в путешествие к морю, когда закрытые из-за пандемии границы будут открыты.

В прошлом месяце стало известно об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания. В связи с этим, по словам профессора Петра Чумакова, семья отказалась от инновационного метода лечения рака с помощью вирусов, сообщила «Культуромания».

В конце лета стали появляться слухи, что у Заворотнюк рак головного мозга, напомнил «Взгляд». Позднее семья подтвердила, что 49-летняя артистка тяжело больна, однако диагноз не стала уточнять.