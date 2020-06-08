Названы три нововведения, которые изменят жизнь российских автомобилистов

Москва, 8 июня. Автомобилистов в России ждут три нововведения в программах государственной поддержки, импорта и тюнинга, которые начнут действовать летом этого года.

Летом жизнь российских автомобилистов изменится. Так, с 1 июня в РФ начала действовать расширенная программа льготного автокредитования. В частности, речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ими могут воспользоваться многие россияне, а максимальная цена машины по ним составляет полтора миллиона рублей. Программы льготного кредитования дают возможность получить выгоду в размере 10% на покупку нового автомобиля от российского производителя.

Также семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком могут воспользоваться госпрограммой «Семейный автомобиль» и приобрести транспортное средство на выгодных условиях. Кроме того, начали действовать новые программы. Первая из них дает скидку тем гражданам, которые сдают в трейд-ин автомобиль старше шести лет, вторая предназначена для сотрудников медицинских организаций.

В июле вступит в силу новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза: изменились требования к безопасности конструкции ТС. Теперь ввоз праворульных автомобилей в Россию, а также их регистрация в ГИБДД РФ, будет осуществляться по новым правилам. Это касается тех машины, которые были ввезены на территорию страны после 1 июля 2020 года. С этой даты будет действовать запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3, в том числе пассажирских автобусов, погрузчиков, строительной спецтехники, самосвалов.

Также с 1 июля начнут действовать новые правила автомобильного тюнинга. Это коснется и установок лебедок, силовых бамперов, дополнительных багажников и газобалонного оборудования. Все изменения в автомобиле россияне должны будут регистрировать в ГИБДД. Чтобы это сделать, необходимо предоставить в инспекцию документы, подтверждающие безопасность конструкции из аккредитованной лаборатории.

Ранее сообщалось, что японская компания Nissan объявила, что модель Datsun к концу 2023 года покинет российский автомобильный рынок. Кроме того, бренд намерен полностью прекратить производство устаревших моделей машин. Эта информация прозвучала во время объявления о планах бренда на ближайшие три года.

Как напоминает «Ридус», компания «Яндекс» намерена вывести в 2020 году на дороги России и США сто новых беспилотных автомобилей четвертого поколения Hyundai Sonata.