Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с украденными «ответами» к ЕГЭ

Москва, 8 июня. Гарантированно высокий балл на ЕГЭ обеспечит честная подготовка, в том числе с помощью специализированных сайтов. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Как уточнили специалисты, мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и «правильные ответы» за деньги, стоит избегать.

Как объяснили эксперты, вариант, когда в социальных сетях предлагаются ответы, является самым популярным. Эксперты напомнили, что специалисты Рособрнадзора не нашли утечки в ходе мониторинга сайтов, предлагающих задания по подготовке к ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что никаких изменений в ЕГЭ в этом году не будет. Глава Минпросвещения подчеркнул, что система ЕГЭ в России устоялась. Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в образовательный процесс российских школьников и студентов. В частности, школы, колледжи и вузы России были переведены на дистанционный формат обучения.

Кроме того, перенесли сроки сдачи выпускниками Единого государственного экзамена. Первые экзамены традиционно начинались в мае, но из-за коронавируса их перенесли на июнь. Позднее было объявлено, что выпускники сядут за парты, чтобы сдать ЕГЭ, в июле.

Напомним, Рособрнадзор рассматривает возможность проведения экспресс-тестирования в пунктах сдачи ЕГЭ. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В эти даты власти намерены проверить готовность системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по организации сдачи ЕГЭ.

С 3 июля начнется основная волна сдачи ЕГЭ. Прохождение экзаменационных испытаний в этом году обязательно только для желающих поступить в вузы. Вторая волна ЕГЭ запланирована на 3–8 августа.