Экс-боевик ИГ рассказал о вербовке британскими спецслужбами сирийских террористов

Дамаск, 8 июня. Британские спецслужбы заставляли работать на себя сирийских террористов, поручая им собирать информацию о военных объектах России в САР, сообщил бывший боевик террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Мухаммед Хусейн Сауд.

Мужчина встретился с сотрудниками британских спецслужб в зоне Ат-Танф на границе с Иорданей, где находится американская военная база. Туда он бежал из Пальмиры, где какое-то время был вынужден работать на «Исламское государство».

«Британцы это узнали через посредников и сказали: «Будешь работать как шпион. Мы тебе поможем. Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Задание — фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий. Я должен был отправлять снимки через Интернет», — сказал Сауд.

По его словам, британцам нужна была информация о «важных объектах России и Сирии», в частности, чтобы в дальнейшем устроить теракт, отметили «Известия».

Говоря о работе на ИГ1, бывший боевик сообщил, что террористы заставляли мирных жителей сотрудничать с ними под страхом смерти. По его словам, приходилось отвозить за город тела жертв расправ, в числе которых были сирийские военные и гражданские лица, минировать дороги. Сауду боевики платили 300 долларов в месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.